Scomparso ciclista nel Vicentino, in corso ricerche con elicottero

VICENZA (ITALPRESS) – Da domenica sera i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un ciclista che non ha più fatto rientro a casa, dopo essere uscito nel primo pomeriggio con la sua mountain bike per un giro nei dintorni di Cogollo del Cengio. Il posto di comando avanzato sta coordinando le ricerche e gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso) che mappano le zone controllate e da controllare. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco di Schio e Vicenza hanno effettuato delle ricerche nei dintorni e nei principali sentieri battuti dai ciclisti. Personale del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del nucleo dell’Emilia Romagna e del Veneto hanno effettuato nella notte numerosi sorvoli con droni dotati di termocamera. Da questa mattina in volo l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, che ha effettuato diverse ore di volo ispezionando i sentieri che vengono utilizzati dai ciclisti di mountain bike. In azione anche il nucleo cinofili.

tvi/gsl