L’Europa rivede lo stato di protezione dei lupi

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, tenta di spiegare l’improvviso cambio di passo dell’Europa sull’argomento:

“Se sia è stata l’uccisione del pony della Presidente della Commissione o la protesta di molte associazioni di allevatori, non solo italiane, a indurre il cambiamento, questo non lo sappiamo. Però la revisione dello stato di protezione del lupo, preannunciato nei giorni scorsi da Ursula von der Leyen, mi auguro possa incrociare le iniziative (già avviate) del Piano Lupo italiano, al quale il Ministro Pichetto Fratin sta lavorando con le Regioni. Di certo dobbiamo agire per proteggere chi lavora e alleva animali in montagna. Il progetto Life WolfAlps ha mappato i branchi, che sono aumentati e pure di molto. Utilizziamo buone pratiche e investimenti fatti per dare soluzioni alle imprese che tengono in vita la montagna”.

Navigazione articoli