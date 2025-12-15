Attualità Cronaca Video

Siracusa: smantellato un giro di falsi di lusso per 2 milioni di euro

Di

Dic 15, 2025
SIRACUSA (ITALPRESS) – Un vero e proprio showroom del falso, nascosto dietro le dirette sui social e un sito internet dall’aspetto professionale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Siracusa, che al termine di un’indagine coordinata dalla Procura ha smantellato un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti. Tre le persone denunciate per ricettazione e commercio di merce falsa: due residenti a Siracusa e una a Catania. Sequestrati migliaia di articoli, conti correnti, denaro e beni di lusso per circa 300.000 euro, tra cui una Lamborghini Urus, in possesso di uno degli indagati percettore di Reddito di Cittadinanza. Secondo gli investigatori, un’abitazione, una villa con piscina alla periferia della città, era stata trasformata in una boutique clandestina dove venivano esposti capi d’abbigliamento, borse, orologi e accessori delle grandi firme, tutti falsi. Da lì partivano dirette streaming su TikTok e Instagram, seguite da centinaia di clienti, con i venditori che evitavano di mostrarsi in volto utilizzando maschere o coprendosi il viso. A supporto delle vendite era stato creato anche un sito internet, ospitato su server statunitensi, con foto in alta definizione e descrizioni studiate per rassicurare gli acquirenti. La merce veniva spedita in contrassegno e il denaro, incassato dai corrieri, finiva su conti italiani ed esteri. In 5 anni sarebbero stati venduti circa 12.000 articoli, per un giro d’affari illecito stimato in oltre 2 milioni di euro.
/azn

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Badanti, colf e baby-sitter: aumenti in busta paga dal 1° gennaio

Dic 15, 2025
Attualità Cronaca

Foggia: smantellato un traffico di droga, 24 arresti tra albanesi, georgiani, rumeni e italiani

Dic 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Cile: Josè Antonio Kast eletto presidente

Dic 15, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Badanti, colf e baby-sitter: aumenti in busta paga dal 1° gennaio

Dic 15, 2025
Attualità Cronaca Video

Siracusa: smantellato un giro di falsi di lusso per 2 milioni di euro

Dic 15, 2025
Attualità Cronaca

Foggia: smantellato un traffico di droga, 24 arresti tra albanesi, georgiani, rumeni e italiani

Dic 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Cile: Josè Antonio Kast eletto presidente

Dic 15, 2025