Polizia locale: identificato il responsabile dei gravi fatti di stamattina nel centro di Alessandria

È stato identificato in poche ore dai Vigili urbani, ma non sono state rese note le sue generalità. Si tratta di un giovane alessandrino che pare viva in Svizzera, nel Cantone di Lucerna. Portato al Comando di polizia municipale, per lui scatterà la denuncia per vari reati, a partire dalla resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

Stamattina in via Vochieri, nei pressi del ‘Caffé degli Artisti’, l’Audi con targa svizzera parcheggiata in divieto di sosta (pare non intestata a lui) è stata notata dai vigili che l’hanno multata. L’uomo ha cercato di sottrarsi all’identificazione con atteggiamento ostruzionistico nei confronti dell’agente: alla richiesta della patente ha spintonato l’agente, è salito in auto ed è partito a velocità sostenuta, urtando il vigile che si era posto davanti al veicolo e dirigendosi in piazzetta della Lega causando panico e rischiando di investire i presenti. Venivano diramate le ricerche del veicolo alle altre forze di Polizia e Polizie Locali del circondario, nonché della provincia di Verbania.

I commenti

Il Comandante Vicario dei Vigili, Alberto Bassani, ha spiegato: “La polizia Locale sta procedendo nei confronti del responsabile dei reati commessi grazie all’identificazione avvenuta tramite l’ausilio del personale della squadra mobile della Questura di Alessandria. L’agente di polizia infortunato, in condizioni non gravi, attualmente si trova presso il pronto soccorso di Alessandria per le cure del caso”.

Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, è rimasto colpito dall’episodio: “Il fatto è di una gravità inaudita, abbiamo rischiato che finisse in tragedia. Chi delinque sul nostro territorio viene identificato prontamente. Ringrazio gli agenti di polizia municipale e la prontezza della collega che ha reso più semplici le indagini. Auguro una pronta guarigione all’agente investito”.