Niente caccia sospesa in Piemonte, a parte 4 specie di fauna alpina. Il TAR aveva accolto il ricorso di Oipa, Leal e Pro Natura e aveva fermato le doppiette. Ma la caccia, aperta dal 15 settembre al 30 gennaio 2025, può continuare senza sparare a Moretta, Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte.

Dopo lo stop dovuto al ricorso delle associazioni, la Regione Piemonte, attraverso l’Avvocatura regionale, aveva chiesto chiarimenti sul decreto. E il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha confermato, col decreto di sabato 5 ottobre firmato dalla presidente Rosa Perna, che è stata accolta l’istanza di precisazione e/o modifica avanzata dalla Regione stessa riguardante il decreto del Tar n. 11004 del 3 ottobre 2024, che sospendeva l’attività venatoria su tutto il territorio regionale.

Perciò viene confermata la sospensione della caccia riferita alle sole 4 specie alpine indicate sopra, ma può continuare per tutte le altre specie, secondo le modalità indicate nel calendario venatorio regionale 2024-25. Tutto chiaro.