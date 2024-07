Palermo, Lagalla: “Su situazione rifiuti avvertito il prefetto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo ritenuto doverosamente di avvertire ed informare nelle prossime ore il Prefetto di questa situazione per eventuali e sinergiche azioni che potranno eventualmente essere adottate, così come, a partire da questa settimana, saranno nuovamente intensificati i rapporti tra Rap, Polizia municipale e Polizia provinciale per il controllo delle discariche abusive e la prevenzione del rilascio irregolare dei rifiuti”. Così, in una nota, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, al termine della riunione settimanale che raggruppa i componenti della cabina di regia sul tema dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti.

col3/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Comune di Palermo)