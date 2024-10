Novi Ligure: i Finanzieri arrestano un novese per spaccio di droga. Denunciato il complice

I Finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno arrestato un cittadino novese, mentre un altro è stato denunciato a piede libero durante un posto di controllo.

Le Fiamme Gialle hanno fermato un auto con 2 persone a bordo e durante la perquisizione hanno trovato 50 gr di hashish nascosti nella portiera. Dalla perquisizione personale sono saltate fuori 4 banconote false da 20 euro e contanti per 350 per uno dei due, mentre nell’abitazione dell’altro sono stati sequestrati 250 gr di hashish, 5,5 gr di cocaina e 2 bilancini di precisione. Per quest’ultimo soggetto è scattato l’arresto con processo “per direttissima” e condanna del Tribunale di Alessandria per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il primo soggetto, invece, è stato solo segnalato alla Procura per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e per essere stato in possesso di banconote false.