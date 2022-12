Un cittadino rumeno residente in città si è rivolto al Responsabile del Nucleo di Polizia di Alessandria, commissario Giuseppe Ceravolo, presentando querela contro il venditore di una Audi 6 acquistata su un sito web.

La parte offesa ha riferito di avere accertato che il chilometraggio del display dell’auto non corrispondeva a quanto indicato sul sito ”Il Portale dell’Automobilista”, consultato per mero caso poche ore dopo l’acquisto: la discrepanza risultava di circa 160.000 Km.

L’attività di accertamento, vista la difficoltà della casa costruttrice a fornire certificazione tecnica comprovante la manomissione, interessava i Comandi di Polizia Locale di Ravenna, Brescia, Paitone e Trezzano Sul Naviglio, località in cui il veicolo era stato acquistato, venduto e revisionato. La documentazione ottenuta e alcune informazioni di persone informate sui fatti consentivano di stabilire con certezza che la parte venditrice lo aveva acquistato per una somma molto inferiore alla metà e con 265.000 km effettivi.

E così la Procura della Repubblica di Pavia, informata dei fatti, ha indagato per truffa il cittadino di 22 anni residente a Garlasco.