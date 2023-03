La Polizia Locale di Alessandria intensifica i controlli per prevenire le stragi del sabato: i dati del weekend

Le stragi del fine settimana sono all’ordine del giorno in tutta Italia. Tanti morti, tutti giovani, spesso ubriachi o drogati. Bisogna prevenire, soprattutto perché per reprimere, a volte è tardi. E così la Polizia Locale di Alessandria ha intensificato i controlli e più d’uno se n’è accorto.

Nel servizio dello scorso sabato, 25 marzo, sono state impiegate 3 pattuglie, 2 in auto e 1 in moto, per eseguire posti di controllo nelle principali vie di accesso al centro urbano. Risultato: sono stati controllati 61 veicoli, con altrettante verifiche ai conducenti mediante etilometro. Sono state accertate 8 violazioni al Codice della Strada, di cui una patente scaduta, una omessa revisione e una mancanza di assicurazione.

Il commento

“La Polizia Locale di Alessandria – ha dichiarato il Comandante Vicario Alberto Bassani – ha tra i propri obiettivi quello di ridurre l’incidentalità stradale e pertanto siamo impegnati ad intensificare sempre di più i controlli, anche con l’ausilio delle dotazioni tecniche in uso. Ringrazio particolarmente il Responsabile del Nucleo di prossimità Vice Commissario Orlando Diego che, con passione e dedizione, si sta adoperando per mantenere elevato il target dei controlli».