Contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contro le frodi e l’evasione fiscale

Crediti d’imposta in edilizia ed energia – le attività hanno portato al sequestro di circa 5,4 miliardi.

Evasori totali – sono 8.924 individuati, per attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 45.041 lavoratori in "nero" o irregolari.

Evasione fiscale internazionale – scoperti 1.246 casi riconducibili a organizzazioni occulte, manipolazione dei prezzi di trasferimento, residenze fiscali fittizie e illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Reati tributari – denunciati 19.712 soggetti, di cui 438 arrestati. Il valore dei beni sequestrati, profitto di evasione e frodi fiscali, è di 4,8 miliardi.

Avanzate 2.568 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale .

Accise – 4.884 interventi con sequestro di oltre 2.000 tonnellate di prodotti energetici e accertamento di 383.000 tonnellate consumate in frode.

Controlli doganali – quasi 83.000 casi di merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Contrasto al contrabbando – sequestro di 596 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e denuncia di 895 soggetti, di cui 170 tratti in arresto.

Gioco illegale – scoperti 389 punti clandestini di raccolta scommesse e di verbalizzare 9.302 soggetti, di cui 465 denunciati all'Autorità giudiziaria.

