La Cse Flpl condanna fermamente l’aggressione all’agente del Polizia locale di Alessandria

La Cse Flpl esprime la propria solidarietà all’agente della polizia locale ferito sabato mattina in Alessandria , augurandogli pronta guarigione, e condanna fermamente l’atto di cui si è reso attore un automobilista che per sfuggire ad un controllo di routine ha investito l’agente rischiando di travolgere anche i cittadini che passeggiavano tranquillamente per le vie del centro cittadino.

Secondo la Cse flpl è inammissibile che un agente nell’esercizio delle proprie funzioni debba rischiare la vita quotidianamente; serve aumentare l’organico, i mezzi e l’organizzazione del Corpo del Comune di Alessandria e dare maggiori tutele e rispetto a tutta la categoria passando in primis dalla riforma della Polizia Locale ed un miglioramento del CCNL di settore.