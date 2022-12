Incidente di Cantalupo, la Giunta Comunale annulla la conferenza stampa sulle feste di Capodanno

Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e il vicesindaco Marica Barrera hanno espresso il loro cordoglio per l’episodio: “La tragedia di Cantalupo segna in modo indelebile la nostra comunità. Non è il momento di soffermarsi sulle responsabilità, ma di stringere in un grande abbraccio le famiglie, le amiche e gli amici dei ragazzi mancati nell’incidente della notte scorsa. Ci affidiamo ai sanitari per i feriti, sperando di averli presto guariti tra noi. Certo, da quanto emerge dai primi rilievi, la dinamica di questo incidente ci obbliga a richiamare tutti al rispetto del codice della strada e alla guida in sicurezza. Siamo nel momento del lutto e del silenzio, pertanto riteniamo doveroso annullare la conferenza stampa di domani per la presentazione degli eventi previsti per l’ultimo dell’anno e il capodanno. A nome della Giunta, dell’Amministrazione e nostro personale, le più sentite condoglianze ai famigliari colpiti da questo indescrivibile dolore.”

IL FATTO

È di 4 morti e 3 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 4 di stamattina lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria in frazione Cantalupo: le vittime sono Lorenzo Pantuosco (23), Lorenzo Vancheri (21), Vincenzo Parisi (21), Denise Maspi (15).

Restano ricoverati il conducente e altri 2 passeggeri che viaggiavano sulla Peugeot 807: per loro si attende l’esito degli esami tossicologici e alcolemici. Si indaga sul conducente, italiano 22enne nato in città da genitori marocchini.

LA DINAMICA

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l‘auto, su cui viaggiavano in 7, sia finita fuori strada. Notata al quartiere Cristo mentre procedeva in modo irregolare, non si sarebbe fermata all’alt dei carabinieri. Il conducente, forse preso dal panico, si sarebbe dato alla fuga, riuscendo a seminare la pattuglia. Ma all’altezza del passaggio a livello di Cantalupo, forse per l’asfalto viscido e la velocità, l’auto ha urtato il guardrail e fatto un volo di una decina di metri, finendo nel cortile di una casa.

Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente; per il conducente, piantonato in ospedale, ci potrebbero essere gli estremi per l’accusa di omicidio stradale. Fra le cause dell’incidente viene preso in considerazione anche il fatto che, considerate le origini del guidatore, il gruppo di amici potesse avere partecipato ai festeggiamenti per la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali.

PASSAGGIO A LIVELLO CHIUSO

Sono iniziati nel frattempo, dopo il via libera delle autorità, i lavori di ripristino di RFI al passaggio a livello. Nell’incidente, infatti, l’auto ha distrutto il meccanismo che alza e abbassa le sbarre. Sulla tratta il traffico ferroviario è sospeso ed è stato organizzato un servizio sostitutivo di bus.