Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, con decreto n°81 del 13/12/2022, ha proclamato il Lutto Cittadino per il giorno 15 dicembre 2022, disponendo le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per tutto il giorno, invitando la cittadinanza ad osservare un minuto di raccoglimento alle ore 10.30, in segno di raccoglimento, di rispetto per l’accaduto e di vicinanza alle famiglie così direttamente coinvolte.

Navigazione articoli