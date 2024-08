RAVENNA (ITALPRESS) – I vigli del fuoco sono in azione in una pineta a Ravenna, tra Punta Marina e Lido Adriano. Fondamentale per le operazioni di estinzione delle fiamme il lavoro fatto con l’elicottero Drago, giunto da Bologna per sganciare acqua sui fronti di fuoco. Sull’area opera una squadra per le azioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

pc/gtr