Inaugurata a Spinetta Marengo “Cake Topper”, nuova opera di Marco Lodola donata da Solvay

Una donna e un uomo che si sfiorano con le braccia e sembrano danzare in perfetto equilibrio sulla rotonda, come i personaggi di una coppia di sposi in cima ad una torta nuziale: da qui il nome “Cake Topper”, la nuova opera realizzata dal celebre artista Marco Lodola per la comunità di Alessandria e donata da Solvay. È stata accesa la sera di domenica 10 settembre.

La scultura luminosa

Realizzata in alluminio e led di nuova generazione, Cake Topper è un dono che Solvay ha fatto alla comunità locale, nell’ambito dell’accordo annuale di gestione e manutenzione della rotatoria che porta all’azienda stessa.

Oltre all’attività di cura continuativa del verde e della pulizia della rotonda, Solvay ha voluto abbellire l’area con questa scultura, la 4^ opera di Marco Lodola per Alessandria dopo ‘Marengo’ (rotonda di Spinetta verso Castelceriolo), ‘Borsalino’ (rotonda del cavalcavia) e ‘Umberto Eco’ (davanti alla biblioteca).

Le parole

L’artista Marco Lodola: “Cake Topper è per me il simbolo perfetto di due sposi, la città e il sobborgo, le cui vite si sfiorano, si intrecciano continuamente, con l’essenza di una che alimenta e dà valore a quella dell’altra”.

Andrea Diotto, Site Manager Solvay di Spinetta: “Il supporto alla comunità cittadina è da sempre un impegno prioritario per Solvay. Abbiamo voluto arricchire la rotonda con questa nuova opera del Maestro Lodola che impreziosisce lo spazio e regala alla comunità un’opera d’arte contemporanea di prestigio”.