In merito all’articolo apparso su “La Stampa” in data odierna, questa amministrazione ha più volte sottolineato le criticità del servizio di ristorazione scolastica attivato nel 2018.

Il centro cottura ubicato ad Asti, fino ad ora, non ha garantito il servizio che un settore così delicato meriterebbe.

Proprio a causa dei problemi riscontrati e nell’impossibilità di rescindere il contratto revocando l’affidamento, questa amministrazione non ha concesso nessuna proroga dell’attuale affidamento, nonostante le richieste pervenute dalla Cooperativa che attualmente gestisce il servizio di ristorazione scolastica.

La richiesta di un prolungamento del contratto di almeno due anni per cuocere i pasti ad Alessandria è, per esempio, una condizione che non abbiamo voluto accettare.

Questa amministrazione è impegnata altresì a redigere i nuovi documenti di gara di appalto con la massima cura e attenzione; secondo un principio di assoluta trasparenza si attuerà il coinvolgimento degli attori istituzionali e delle famiglie interessate attraverso i comitati mensa.