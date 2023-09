I finanzieri del Comando Provinciale di Alessandria, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di droga, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per spaccio e detenzione.

Il fatto

Avvenuto durante controlli capillari nelle strade cittadine di Alessandria, in seguito di appostamenti e pedinamenti, ha permesso ai militari di sorprendere 2 italiani, di cui 1 con precedenti specifici, che cedevano un panetto da 1 kg di hashish ad un albanese, anche questo con precedenti per spaccio.

Le successive perquisizioni domiciliari dei soggetti, disposte dal Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica, hanno fatto trovare, e sequestrare, altri 52 kg di hashish, 13 kg di marijuana, 200 gr. di cocaina e 107.000 € in contanti. Tutto lo stupefacente sequestrato, se fosse stato immesso nel mercato dello spaccio, avrebbe “fruttato” circa 700.000 €.

L’attività di servizio in argomento testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Alessandria sul territorio per contrastare ogni forma di illecito, per la salvaguardia della legalità e della salute dei cittadini nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto permanente ai traffici illeciti.