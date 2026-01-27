Frana di Niscemi, Schifani: “Chi perde casa non rimarrà senza, sarà salvaguardato”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “E’ chiaro che è una situazione grave, dinamica; non è un terremoto, dove avviene e poi si ricostruisce. Questa è una situazione critica in evoluzione, per cui è giusta l’indicazione dei 150 metri di sicurezza. Poi si deciderà se ridurla o meno, però è evidente che c’è tanta gente che non tornerà più in quelle abitazioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine del vertice che si è tenuto al Comune di Niscemi, in seguito alla frana che domenica scorsa ha investito il paese del nisseno. Presenti all’incontro, fra gli altri, il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina, l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, il soggetto attuatore della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro. “Si sono fatte analisi sull’aspetto dell’assistenza sanitaria che viene garantita. Abbiamo fatto degli incontri, stiamo sollecitando il riaggancio del gas che manca, naturalmente si potenzieranno le squadre dedicate a questa attività, le abbiamo fatto chiamare. Per quanto riguarda poi la questione della ripopolazione di chi perderà la casa – ha aggiunto Schifani – ci stiamo facendo carico di realizzare un programma di ricollocazione in nuovi alloggi, a spese naturalmente pubbliche: alcuni nuovi in via di fatto, sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c’è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nella loro abitazione di potere avere una nuova abitazione. Questo è l’impegno della Regione. Chi perde la casa non rimarrà senza casa e certamente sarà salvaguardato”.

vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)