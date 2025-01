Abruzzo: fiamme su piattaforma petrolifera in alto mare, al largo di Vasto

ROMA (ITALPRESS) – La Guardia Costiera è impegnata in queste ore in un’operazione complessa, a seguito di un incendio divampato sulla piattaforma petrolifera Rospomare B, situata a circa 10 miglia nautiche al largo di Vasto, nel Mar Adriatico, per il quale non vengono segnalate persone ferite né tracce di inquinamento in mare. L’intervento, coordinato dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera, ha visto l’immediato intervento di risorse aeronavali e la collaborazione di mezzi specializzati per affrontare l’emergenza. Sul posto sono giunte la motovedetta CP878, proveniente dalla Guardia Costiera di Termoli, con personale dei Vigili del Fuoco imbarcato per supportare le operazioni di spegnimento dell’incendio, e la motovedetta CP538 proveniente dalla Guardia Costiera di Vasto. In volo nell’area d’operazione l’aereo Manta 10-03 e l’elicottero 11-11 della Guardia Costiera impegnati in attività di monitoraggio ambientale.tvi/gsl

