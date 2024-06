“Donne in gruppo al centro dello sguardo”, nuova iniziativa del Centro Antiviolenza me.dea

L’iniziativa, partita a gennaio, proseguirà fino a dicembre con incontri ogni 15 giorni presso il Centro Antiviolenza me.dea di Alessandria , condotta da 2 psicoterapeute della Società di Psicodramma Psicoanalitico Italiana (S.I.P.S.A.): dott.ssa Stefania Melfi (operatrice del centro me.dea) e dott.ssa Stefania Bocchio. La proposta Si rivolge a donne che hanno già seguito un percorso al centro antiviolenza e desiderano elaborare in maniera più approfondita le dinamiche della violenza e le sue origini. Questa opportunità di sostegno viene offerta gratis alle donne grazie al finanziamento della Società di Psicodramma Psicoanalitico Italiana. ​

L’iniziativa

Si chiama “Donne in gruppo al centro dello sguardo” e nasce dal desiderio di ampliare l’offerta di servizi di cura e sostegno psicologico per le donne coinvolte in situazioni di violenza.

L’attenzione del progetto si focalizza sugli effetti che il maltrattamento provoca nel mondo intrapsichico della donna, per la perdita del suo punto di vista sul mondo, su sé stessa e sulla sua genitorialità.