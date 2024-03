Deposito scorie nucleari, Trino sospende auto candidatura. “Escludere anche Alessandria”

Confagricoltura Piemonte esprime soddisfazione per la decisione assunta dal Comune di Trino Vercellese di rinunciare ad ospitare il deposito. Rimane da definire la situazione del territorio in provincia di Alessandria.

“Decisione di buon senso, quella della giunta comunale di Trino Vercellese, di revocare la delibera del 12 gennaio scorso con cui autocandidava la zona ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella, Benedetto Coppo, portavoce degli agricoltori vercellesi con le Istituzioni.

Confagricoltura Vercelli Biella, supportata dalla Federazione regionale piemontese, è stata infatti la prima organizzazione agricola ad aver manifestato con fermezza la propria contrarietà all’ipotesi dell’insediamento dell’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari.

Lo fece per diversi motivi, dall’incompatibilità del territorio ai danni alle risaie.

Sempre Confagricoltura Piemonte scrisse alla Regione, a febbraio scorso, mettendo in risalto i problemi per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell’alessandrino, sottolineando come tali impianti costituiscano una notevole fonte di rischio per la salute e per l’ambiente, oltre che un elemento negativo per la valorizzazione del territorio.

In proposito Paola Maria Sacco, presidente Confagricoltura Alessandria, sottolinea: “Negli ultimi anni sono stati introdotti Sistemi di qualità nazionale e certificazione del metodo biologico, traguardi raggiunti con impegnativi investimenti delle aziende agricole. La costruzione di un sito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi vanificherebbe gli sforzi fatti per riqualificare gli insediamenti rurali e valorizzare il territorio”.