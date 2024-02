Comunicato del Comitato civico ‘Piscina Borgoglio’

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

A seguito dell’incontro promosso dal Comitato sulla sicurezza stradale del 6 novembre 2023, e del documento inviato al Sindaco e agli Assessori competenti, abbiamo registrato, con soddisfazione, l’immediata l’attenzione del Comune che ha predisposto controlli straordinari in viale Tiziano per monitorare il flusso veicolare. I controlli sono stati effettuati con un rilevatore di velocità mobile, quindi con autopattuglia della Polizia Locale, al fine di studiare l’eventuale installazione di un’apparecchiatura automatica permanente.

Le scorse settimane è stata inviata una segnalazione agli Ispettori di Polizia Ambientale che sono intervenuti lunedì 5 febbraio per sanzionare l’illecito smaltimento di rifiuti in un’isola ecologica del Lungo Tanaro S. Martino. Grazie alla segnalazione di un socio, che ha scoperto documenti riferiti a una persona specifica che spuntavano tra i rifiuti, è stato individuato il contravventore. Gli ispettori ambientali hanno chiamato AMAG ambiente per una bonifica del luogo, divenuto discarica a cielo aperto. Sarà un caso, ma dopo questo intervento l’area è rimasta sin qui pulita.

Visto l’effetto positivo dell’azione dell’ufficio specifico, invitiamo tutti a segnalare senza ritardo comportamenti incivili telefonando al centralino del Comando della Polizia Locale per l’allertamento degli Ispettori Ambientali.