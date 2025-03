Tortona: la Guardia di Finanza sequestra merce contraffatta ‘Made in China’

La Guardia di Finanza di Tortona, in collaborazione con gli Uffici delle Dogane di Rivalta Scrivia, nel corso i un piano coordinato di controlli su alcune importazioni di merci provenienti alla Cina e destinate al territorio nazionale, ha sequestrato circa 600 articoli di pelletteria recanti un noto marchio italiano.

Le Fiamme Gialle tortonesi ed i funzionari della Sezione Controlli e Antifrode delle Dogane hanno controllato un container contenente borse da donna e portafogli in pelle, riportanti il marchio di una nota griffe di moda che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato ricavi per 10.000 euro.

Il titolare della ditta importatrice, risultato essere un cittadino cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Alessandria, per aver introdotto nel territorio dello Stato, per la successiva commercializzazione, prodotti fabbricati in Cina e recanti un marchio italiano e non accompagnati da indicazioni precise sulla origine o provenienza estera, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

L’operazione svolta, che attesta la proficua collaborazione tra Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane, si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto per la lotta alla contraffazione ed al commercio di prodotti contraffatti, contribuendo così a garantire un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.