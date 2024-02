I militari del Comando Provinciale di Alessandria hanno dato corso a un piano di interventi nei confronti di varie imprese, operanti nel territorio della provincia, per verificare la correttezza di appalti, finanziamenti, contributi e crediti d’imposta finanziati dal PNRR.

In particolare, le Fiamme Gialle alessandrine hanno focalizzato l’attività investigativa sugli appalti per lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, sui finanziamenti agevolati assistiti da garanzia statale, sui contributi per la transizione ecologica e sui crediti d’imposta derivanti dagli investimenti in beni strumentali, per attività di ricerca e sviluppo e per innovazione tecnologica.

Nel 2023, hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate indebite compensazioni di crediti d’imposta per oltre 2 milioni di euro, risultati non spettanti in base dalla normativa che ne disciplina il riconoscimento.

Per tali condotte 6 persone sono state deferite alla locale Procura della Repubblica e 16 soggetti verbalizzati amministrativamente.

Gli interventi rientrano nei normali controlli a presidio della corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di garantire il corretto impiego dei fondi pubblici per aiutare la crescita produttiva e occupazionale del Paese.