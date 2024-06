Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato sindacale:

Con comunicazione del 29.05.2024 indirizzata ai soli lavoratori dell’ANFFAS ONLUS di Novi Ligure, la presidente Maria Sestito, ha comunicato ai lavoratori che per “causa di iniziative di terzi” il pagamento degli stipendi sarà ritardato.

Nonostante siano trascorsi circa 30 giorni, alla data odierna il Datore di Lavoro non ha comunicato nulla di ufficiale, concreto ma continuano a trapelare solo ed esclusivamente voci senza avere documenti nero su bianco che possano rassicurare i lavoratori che, nonostante tutto, stanno continuando incessantemente a svolgere il proprio lavoro. Infatti, alla data odierna i lavoratori non hanno ancora ricevuto la retribuzione del mese di Maggio 2024.

Per tale motivazione la CSE Sanità in tutela dei propri iscritti ha proclamato lo Stato di Agitazione di tutto il personale con conseguente convocazione presso la Prefettura di Alessandria per comprendere innanzi al Prefetto quale sia effettivamente la situazione.

Commenta Stefania Gallo, Coordinatore Regionale Cse Sanità: “Anche in questo caso, a causa del menefreghismo e della cattiva gestione, ci ritroviamo a lesinare sulla vita di 12 famiglie. Speriamo che il Prefetto possa riceverci a breve e trovare una soluzione che garantisca i lavoratori”.

L’UFFICIO STAMPA CSE SANITA-FLP