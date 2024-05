L’obiettivo di Oipa è salvare dalla morte i 4 animali che vagano nel territorio di Refrancore, in provincia di Asti. La coordinatrice del Nucleo delle guardie zoofile di Alessandria e provincia, Cristina Destro, ha inviato un’istanza urgente al sindaco Roberta Volpato e al direttore del Servizio veterinario dell’Asl, Giampiero Rizzola, offrendo un’alternativa incruenta, cioè il ricovero in un rifugio.

Così Cristina Destro: “Pare che Comune e Asl si siano attivati per la cattura, ma così si rischia l’abbattimento. Dopo l’intervento per identificare il proprietario e applicare le misure di legge, la sezione Oipa di Alessandria è disponibile a trasportarli in 2 rifugi idonei che si sono resi disponibili ad accoglierli”.

L’Oipa attende una risposta da Comune e Asl per regalare un lieto fine ai 4 bovini di Refrancore, ma precisa che il Protocollo del Ministero della Salute, riguardo i bovini vaganti, stabilisce l’iter da seguire prevedendo la possibilità di cessione a enti o associazioni di protezione animali.