Il Gruppo ASTM (Gavio) ha chiuso il bilancio 2023 con 188.4 milioni euro di utile

Il Consiglio di Amministrazione di ASTM , riunito sotto la presidenza di Angelino Alfano , ha approvato settimana scorsa il Bilancio di esercizio , il Bilancio consolidato e la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) per l’esercizio 2023.

I risultati

Nell’esercizio 2023 il Gruppo ASTM, con sede a Tortona, ha registrato un volume d’affari di 4.022,7 milioni di euro, con un incremento di circa 650 milioni di euro (+19,3%) e un EBITDA consolidato che raggiunge 1.888,6 milioni di euro in crescita del +44,7%. Il risultato evidenzia un utile netto di 188,4 milioni di euro che si confronta con l’utile di 39,8 milioni di euro registrato nel 2022.

Le parole

Umberto Tosoni, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Confermano la solidità del nostro modello integrato di business e dei fondamentali che ci hanno consentito di affrontare con successo, nel mondo, un contesto macroeconomico difficile e incerto. Siamo cresciuti all’estero, soprattutto in USA e Brasile, consolidando la nostra posizione di player autostradale più importante del paese. E abbiamo destinato significativi investimenti per le nostre reti autostradali, nell’ottica di dare nuovo impulso allo sviluppo e al rinnovamento dell’infrastruttura. Senza dimenticare l’impegno costante verso la sostenibilità ambientale e le tematiche ESG.”