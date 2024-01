Nel 2023 è migliorata la qualità dell’aria in Piemonte: meno polveri sottili quasi ovunque. I dati dell’Arpa

Presentati da Arpa Piemonte i dati ufficiali sulle polveri sottili. Il presidente Cirio e l’assessore Marnati: “I buoni risultati sono frutto anche delle misure strutturali messe in campo in questi anni”.

Il 2023 si è chiuso confermando il trend di miglioramento dei dati della qualità dell’aria in Piemonte. In base al report elaborato e diffuso da Arpa, il 2023 è stato l’anno migliore in assoluto per quanto riguarda la diminuzione della concentrazione delle polveri sottili (PM10 e PM 2,5) nell’aria.

I dati di Arpa

Il cambiamento climatico ha certamente aiutato e tutti i capoluoghi di provincia sono rientrati nei parametri previsti dai limiti di legge (35 giornate di sforamento l’anno), tranne Torino. Su 32 centraline di rilevamento presenti sul territorio piemontese, nel 2021, le centraline che avevano superato i 35 giorni di sforamento furono 13; nel 2022 poco meno, 12, e nel 2023 solo 2, con una riduzione di circa l’84%.

Sempre rispettati, invece, i limiti di legge imposti dall’Unione Europea per quando riguarda la concentrazione media annua delle polveri sottili nell’aria.

Le parole

Così all’unisono il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati: “Questo importante risultato evidenzia il netto miglioramento, senza precedenti storici, di tutti i parametri. In tutto il Piemonte, tranne due stazioni di rilevamento torinesi (Rebaudengo e Settimo), sono stati rispettati i limiti di legge, relativamente alle polveri sottili, sia per quanto riguarda la media annuale, sia per il numero di sforamenti giornalieri. Con questi risultati siamo sempre più determinati a proseguire con ulteriori investimenti sull’aggiornamento del piano, lavorando per un continuo miglioramento della qualità dell’aria e per la salute dei cittadini”.

Info

Ulteriori e più dettagliate informazioni al link: https://www.arpa.piemonte.it/news/prime-valutazioni-sulla-qualita-dellaria-nel-2023-trend-in-miglioramento