Si è svolta ieri, 23 maggio, la Gara Finale “Energia in Energia” delle scuole Primarie di Alessandria e Provincia, con 150 studenti e la premiazione delle classi vincitrici da parte del Sindaco Giorgio Abonante.



I vincitori

PREMIO MIGLIOR PRESENTAZIONE alle quinte elementari di I.C. Bobbio di Cassine e Carpeneto.

alle quinte elementari di I.C. Bobbio di Cassine e Carpeneto. PREMIO MIGLIOR STUDIO alla quarta elementare di I.C. Bobbio di Strevi.

alla quarta elementare di I.C. Bobbio di Strevi. PREMIO MIGLIOR ELABORATO alla quinta elementare di I.C. Bobbio di Rivalta.

A ciascuna classe è stato donato un box contenente i semi di un albero di Pinus Nigra da accudire nel tempo e documentarne la crescita. Alle classi vincitrici sono andati 3 premi donati da 3i group, in forma di buoni acquisto Amazon dal valore di € 150,00 ciascuno.

Domani, 25 maggio, dalle 9 alle 12, sarà la volta delle scuole Secondarie di I Grado con 270 studenti presso il Giardino Botanico di Alessandria (in caso di pioggia ci sposteremo in Aula Magna dell’UPO Disit, via T. Michel 11, AL).

La giuria sarà la stessa che ha giudicato i concorrenti di ieri composta da: Gianluca Gualco (vicepresidente Associazione Ideale e Partner 3i group), Angelo Ranzenigo (responsabile Giardino Botanico di Alessandria), Chiara Bisio e Paolo Trivero (professori UNIPO Disit Alessandria), Sergio Vazzoler (partner Amapola, Talking with Sustainability).