Il ruolo del geometra visto da una 18enne

Negli ultimi anni la figura del geometra è diventata sempre più importante, grazie al boom degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e i bonus fiscali. Tuttavia il geometra si occupa, da sempre, di molti compiti tra cui la progettazione/ristrutturazione di abitazioni ed uffici, sia nel settore pubblico che privato, direzione dei lavori nei cantieri, valutazioni immobiliari e successioni ereditarie.

Questa professione fino a pochi anni fa era prettamente maschile, mentre ultimamente molte più ragazze, come la sottoscritta, si iscrivono all’Istituto Tecnico, indirizzo CAT, e scelgono di intraprendere questo percorso perché consapevoli delle opportunità che tale diploma offre.

Molto importante è stata, nel mio caso, l’attività del PCTO, presso la Società Areatecnica Srl, svolta lo scorso anno perché mi ha permesso di passare “dalla teoria alla pratica” svolgendo vari compiti nello studio tecnico ed è il motivo che mi ha spinto a ritornare quest’anno.

Non bisogna dimenticare, inoltre, la funzione del tirocinio post-diploma, ovvero il praticantato formativo, che permette al neo-diplomato di acquisire tutta l’esperienza necessaria per intraprendere la professione.

Questo lavoro, inoltre, richiede formazione e aggiornamenti continui, al fine di poter svolgere in modo ottimale ogni compito richiesto.

Personalmente posso dire di essere molto contenta della scelta fatta. Ho imparato l’importanza del lavoro di squadra, insieme alla responsabilità individuale necessaria per ottenere risultati soddisfacenti.

Valentina Menzio