Regione Piemonte: approvato il calendario scolastico ’24-’25. I giorni in aula saranno 205

E’ stato definito il calendario scolastico 2024-2025. L’anno inizierà lunedì 11 settembre e terminerà il 7 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino, comprende 205 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 171 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono. In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Le vacanze

Queste le chiusure: venerdì 1° novembre (festa dei Santi); 23 dicembre-6 gennaio (vacanze di Natale). Le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio; sabato 1-martedì 4 marzo (vacanze di Carnevale); giovedì 17 aprile-martedì 22 aprile (vacanze di Pasqua); venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione); giovedì 1-sabato 3 maggio (Festa dei Lavoratori); lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica).

Le parole

Così Elena Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte: “Anche quest’anno siamo contenti di riuscire a proporre ai ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico un calendario molto ricco, con 205 giorni di lezione. Puntiamo sulla qualità dell’educazione, dell’offerta formativa e del corpo docenti: il benessere degli studenti e degli insegnanti sono priorità assolute del mio mandato, così come lo è la qualità dell’educazione che ritengo fondamentale per formare i nostri ragazzi, cittadini del domani”.