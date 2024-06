Festa di fine anno scolastico al Mercato di Campagna Amica. E’ stato così che piazza Castello, a Casale Monferrato, si è colorata di giallo grazie alla presenza degli alunni della primaria “Martiri della Libertà” che, ‘armati’ di cappellino Coldiretti e ruota della stagionalità, hanno riconosciuto e toccato con mano le produzioni a chilometro zero.

E così il Mercato di Campagna Amica è diventato l’aula didattica perfetta per una lezione sulla qualità e stagionalità, sul mondo delle api, sui profumi e sapori degli alimenti, conoscendo il vero Made in Italy, con il rispetto per il territorio e l’agricoltura nelle spiegazioni di chi coltiva e custodisce.

I bambini

Accompagnati dalle insegnanti, pieni di entusiasmo, i bambini si sono presentati al mercato, pronti a godersi uno specialissimo “viaggio tra i sapori” dell’agricoltura della provincia. Hanno fatto domande ai produttori di frutta e verdura di stagione, sui cereali e sono rimasti affascinati dal racconto sul mondo delle api e dalle regole dell’apiario, visto e studiato da vicino (in sicurezza).

I commenti

Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “E’ sempre entusiasmante l’interesse che richiama il mondo dell’agricoltura, soprattutto tra i più piccoli. Una lezione sul campo per imparare a nutrirsi bene insegna a mangiare prodotti sani e di origine certificata”.

Così il direttore provinciale Roberto Bianco: “Fa piacere collaborare con le scuole. I momenti didattico-formativi sono un valore aggiunto fondamentale per educare le nuove generazioni”.