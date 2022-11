Settimana della Ricerca: la Monferrato Basket a fianco di Solidal

Domenica 20 novembre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale la partita benefica e all’asta le canotte di Redivo e Martinoni

La Novipiù Monferrato Basket scende in campo per la Settimana della Ricerca. E lo fa dedicando l’attesissima sfida di campionato con la Acqua San Bernardo Cantù di domenica prossima, 20 novembre, alla raccolta fondi di Solidal.

Il primo appuntamento casalese del ricco calendario di eventi organizzati per la seconda edizione della Settimana della Ricerca, l’evento finalizzato a coinvolgere la comunità per diffondere la conoscenza delle attività di ricerca sanitaria condotte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL, è quindi alle ore 18,00 al PalaEnergica Paolo Ferraris della città monferrina.

Grazie alla disponibilità e sensibilità della Monferrato Basket sarà donato un euro per ogni biglietto venduto della gara di domenica e saranno messe all’asta su eBay le canotte autografate da Niccolò Martinoni e Lucio Redivo. Il ricavato andrà a Solidal per la Ricerca, affinché proseguano le azioni di fundraising della fondazione a favore della ricerca sanitaria e più nello specifico al finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori.

Lo slogan che gli spettatori troveranno sulle sedute del PalaEnergica Ferraris sarà infatti “Adotta un ricercatore”, per sottolineare l’importanza di proseguire nella ricerca e nel supporto al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi, che ha una delle sedi all’interno dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Le canotte autografate saranno consegnate a inizio gara da Simone Zerbinati, presidente della Novipiù Monferrato Basket, a Marinella Bertolotti, epidemiologa Direttore Centro Studi Patologie Ambientali del DAIRI. Tra il secondo e terzo quarto, invece, un video spiegherà le finalità della raccolta fondi di Solidal per la Ricerca.

Nei prossimi giorni saranno rese pubbliche tutte le informazioni e le istruzioni per partecipare all’asta benefica per aggiudicarsi le canotte di Martinoni e Redivo, mentre già da domani, mercoledì 16, saranno in vendita i biglietti per la partita sul sito di TicketMaster (https://www.ticketmaster.it/artist/novipiu-monferrato-basket-biglietti/1093953) e al Monferrato Basket Store del PalaEnergica Paolo Ferraris con i seguenti orari: fino a venerdì dalle 17,00 alle 19,00, sabato dalle 10,00 alle 12,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e a partire dalle 16,00 fino all’inizio della partita.

Per conoscere invece il ricco programma della Settimana della Ricerca che si svolgerà dal 18 al 28 novembre tra Alessandria e Casale Monferrato è possibile visitare la pagina www.fondazionesolidal.it/settimana-della-ricerca-eventi-solidali-dal-18-al-28-novembre/, mentre per maggiori informazioni sulle iniziative di Solidal per la Ricerca è invece possibile scrivere una mail a [email protected]