Sempre meglio il giovane kartista alessandrino Lorenzo Sammartano: prima volta nella top 5

Lorenzo Sammartano ha centrato il suo primo piazzamento tra i migliori 5 della graduatoria: è avvenuto domenica, sulla pista di San Martino del Lago (Cremona), in gara 2 del quarto appuntamento del campionato “Rotax Max Challenge”.

Sono stati tanti piccoli miglioramenti, atti a limare quei decimi di secondo che in una gara di kart sono un’eternità.

Il rilevante risultato aumenta di significato considerando che il 13enne alessandrino era al debutto assoluto in gara su quella pista: un tracciato molto tecnico e impegnativo nel quale emergono le doti di guida, dove Lorenzo ha avuto il merito di adattarsi presto al nastro d’asfalto cremonese dopo una sola giornata di test col suo team, il ravennate Lka Racing.

In gara

Al termine delle prove di qualificazione per lo schieramento di partenza ha ottenuto l’8° crono assoluto: un piccolo passo in avanti in gara 1 gli permette di agguantare la 7^ posizione sotto la bandiera a scacchi.

Decisamente meglio nella 2^ manche, Lorenzo ha preso subito un buon passo gara, attaccandosi al gruppetto dei migliori: con una guida accorta è arrivato al 5° posto, con un paio di contatti pericolosi davanti che il kartista alessandrino è stato bravo a evitare, capitalizzando al massimo.

Il commento

Spigliato anche con le parole, il giovane Sammartano ha spiegato così la sua gara: “Un altro piccolo miglioramento in un campionato molto combattuto. Non è stato facile su un circuito tutto nuovo, ma ho cercato di mettere a frutto quello che avevo imparato durante il test pre-gara”.

Il prossimo impegno di campionato di Lorenzo Sammartano sarà il 2 luglio sul circuito ferrarese di Pomposa.