Novità Fiat 2024: ecco nuova ‘Panda’ e nuova ‘600’

Il 2024 sarà un anno importante per Fiat, che presenterà una serie di novità di rilievo, volte a rinnovare la sua gamma e a consolidare la sua presenza sul mercato.

La nuova Panda

La grande novità del 2024 per Fiat sarà la nuova Panda, che debutterà nella seconda metà dell’anno. Sarà un crossover di segmento B, dalle linee squadrate e una lunghezza di circa 4 metri, disponibile sia in versione elettrica che ibrida, con prezzi a partire da 13.000 euro.

Il design della nuova Panda sarà ispirato alla concept car Fiat Centoventi, presentata al Salone di Ginevra del 2022. La vettura avrà un look moderno e compatto, con linee spigolose e un’altezza da terra leggermente rialzata.

L’abitacolo della nuova Panda sarà spazioso e confortevole, dal design moderno e minimalista. La vettura avrà un sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici, di un cruscotto digitale da 7 pollici e di una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

La nuova Panda sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida .

La versione elettrica sarà dotata di un motore da 118 CV e di una batteria da 50 kWh, che garantirà un’autonomia di circa 300 km. La versione ibrida, invece, sarà dotata di un motore benzina da 1,2 litri e di un motore elettrico da 48 CV, che garantirà un consumo di carburante inferiore ai 4,5 l/100 km.

La nuova 600

Un’altra importante novità del 2024 per Fiat sarà la nuova 600, che debutterà nella prima metà dell’anno. La nuova 600 sarà una versione ibrida della storica city car italiana.

Sarà dotata del nuovo sistema mild-hybrid evoluto di Stellantis, che combina un motore benzina a un motore elettrico.

Il design della nuova 600 sarà ispirato alla concept car Fiat Centoventi, ma con alcune modifiche per renderla più simile alla 600 originale. La vettura avrà un look retrò e moderno, con linee morbide e proporzioni equilibrate.

L’abitacolo della nuova 600 sarà spazioso e confortevole, con un design moderno e minimalista. La vettura sarà dotata di un sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici e di una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

La nuova 600 sarà disponibile in due versioni: una berlina e una cabriolet. La versione berlina sarà dotata di un motore benzina da 1,2 litri e di un motore elettrico da 48 CV, che garantirà un consumo di carburante inferiore ai 5 l/100 km. La versione cabriolet, invece, sarà dotata dello stesso motore della versione berlina, ma con un’autonomia ridotta a circa 250 km.