Go-kart: Sammartano chiude la stagione al 6° posto

Con l’ultimo appuntamento sulla Pista Azzurra di Jesolo, Lorenzo Sammartano ha chiuso la sua stagione da debuttante ad un passo dalla ‘top 5’. Il 14enne alessandrino ha terminato il campionato Rotax Max Challenge, categoria Junior, al 6° posto con 232 punti, ad una manciata dal 5° di Montrone (241).

Nella gara veneta la manovra azzardata di un avversario ha costretto Lorenzo a ripartire dal fondo del gruppo: la 18^ piazza sotto la bandiera a scacchi si è rivelata determinante in negativo, altrimenti la top 5 finale era ampiamente alla portata.

La stagione

Nel complesso è stata positiva e il giovane kartista ne è consapevole: “Ho corso contro avversari più esperti e sono soddisfatto di come ho saputo reggere il loro ritmo. Il weekend di Jesolo è stato molto particolare, ho potuto confrontarmi anche con piloti stranieri e questo è molto importante per crescere”.

Con la stagione alle spalle questi sono i mesi in cui si pianifica il futuro: “Sarò sui kart almeno ancora un anno. Non so in quale campionato, ma parecchi team, anche blasonati, si sono già fatti avanti. Vedremo l’evolversi della situazione nel corso delle prossime settimane”.