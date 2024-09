Go-kart, il giovane Sammartano cerca il riscatto sula pista di Franciacorta

Lorenzo Sammartano, nell’ultimo atto del Rotax Max Challenge Italia in programma nel weekend sul kartodromo di Franciacorta (BS), è ben motivato a lasciarsi alle spalle la prova così così di Castelletto di Branduzzo dello scorso luglio. Nella categoria Junior saranno una trentina gli avversari coi quali dovrà confrontarsi il giovane pilota alessandrino in gara col team comasco Mkc Motorsport (telaio Tony Kart, motore Rotax da 125 cc monomarcia).

Attualmente Sammartano è 10° in classifica generale (ha però saltato una gara a Pomposa) ma l’appuntamento bresciano prevede ben 3 gare utili per fare punti, l’occasione quindi per salire in classifica è concreta.

La pista misura 1.300 metri e si distingue per tratti veloci, altri molto tecnici e soprattutto per le variazioni di pendenza che la distinguono dagli altri impianti. Il weekend avrà inizio venerdì con le prove libere, sabato e domenica le qualifiche e poi il gran finale con le 3 gare.

Le parole

Così Lorenzo Sammartano: “E’ un tracciato molto tecnico che mette in risalto le doti di guida dei piloti. Non sarà facile, ma voglio chiudere in bellezza incamerando punti per scalare alcune posizioni in classifica”.