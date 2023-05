Go-kart: il 13enne alessandrino Lorenzo Sammartano si conferma nella ‘top ten’

Al giro di boa del campionato Lorenzo Sammartano si è confermato sulla pista di Viterbo: con un doppio 8° posto il portacolori del Lka Racing di Ravenna continua a muovere la classifica del “Rotax Max Challenge” categoria Junior.

Il 13enne alessandrino è stato impegnato, nello scorso weekend, sul kartodromo internazionale della città laziale per la 3^ prova della kermesse tricolore, dove il maltempo l’ha fatta da padrone creando non pochi grattacapi a piloti e team per la scelta di pneumatici e assetti.

In gara

Le prove sono servite per prendere confidenza con un circuito quasi sconosciuto: poi in gara1 è arrivato il piazzamento nella top ten (8° posto). In gara 2 Lorenzo è partito bene, guadagnando un paio di posizioni: poi un leggero contatto gli ha fatto perdere il passo gara e negli ultimi 4 giri i tempi faticavano ad arrivare, perciò sotto la bandiera a scacchi ha raccoglto un altro 8° posto.

Il commento

Parla già da adulto, Lorenzo Sammartano, nonostante la giovane età: “Weekend un po’ complicato soprattutto per l’incertezza del tempo, Mi spiace per l’esito di gara 2 che speravo di chiudere meglio, ma il contatto di gara fa parte delle regole del gioco. Ho incamerato altra esperienza, anche se devo ancora migliorare nella gestione delle varie situazioni di una corsa”.

Il prossimo appuntamento del Rotax Max Challenge sarà sulla pista di Cremona il prossimo 4 giugno.