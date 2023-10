Go-kart: gran finale a Jesolo per l’ultima del campionato ‘Junior’, Sammartano è pronto

Lorenzo Sammartano è pronto e carico per affrontare l’ultima prova del Campionato Italiano “Rotax Max Challenge” categoria Junior, in programma su uno dei kartodromi più famosi della penisola e non solo, la Pista Azzurra di Jesolo.

C’è tanta voglia di riscatto nel 14enne alessandrino, dopo l’ultima uscita a Castelletto di Branduzzo: “Bene durante le prove, ho faticato di più in gara. Penso che il problema sia stato capito e risolto”. E poi mostra di avere le idee chiare: ““Jesolo è una pista che mi piace particolarmente, anche se ricca di insidie: è vicina al mare, quindi c’è parecchia sabbia fuori traiettoria: bisogna essere molto precisi nella guida per non incappare in errori gravi”.

La positività dell’atteggiamento deriva dal fatto che lo scorso weekend il pilota alessandrino lo ha trascorso proprio a Jesolo: 2 giorni molto intensi in cui ha aumentato il feeling con la pista ma, soprattutto, ha portato a casa parecchie indicazioni utili in gara.

Il programma prevede venerdì prove libere, sabato quelle cronometrate, domenica tre appuntamenti: gara 1, gara 2 e la finale.