Andrea Bodellini punta ancora all’italiano GT dopo la prima stagione nell’automobilismo dei ‘grandi’.

Il 18enne driver alessandrino ha corso nel Campionato italiano Gt Sprint dopo 3 anni trascorsi sulle monoposto dell’addestrativa Formula X. Il 2023 lo ha visto al via di 4 prove (per complessive 8 gare) della massima serie tricolore per vetture a ruote coperte con la Honda Nsx Gt3 del team Nova Race, divisa con Luca Magnoni: dalle piste di Misano, Monza, Mugello e Imola sono arrivati 1 primo e 6 secondi posti.

Qual è il bilancio di questa stagione?

“Merito la sufficienza: è stato il mio 1° anno tra le Gt e queste vetture sono molto complicate, non facili da gestire, specie quando si è debuttanti. Ho imparato molte cose nuove e non nascondo che ho fatto fatica nel confronto con piloti più esperti: pian piano, però, ho preso confidenza col mezzo e sono andato in crescendo”.

Su quale pista ti sei trovato meglio?

“Mugello, senza dubbio. Non perché la conoscessi già, ma perché è un circuito molto tecnico, con saliscendi veloci e curve ad alta percorrenza. Una pista completa dove emergono le capacità di guida di un pilota, più che altrove”.

Quali differenze tra Gt3 e le monoposto guidate prima?

“Sono enormi, soprattutto la differenza di peso: una monoposto pesa circa 1/3 della Honda che ho guidato quest’anno. Poi la differenza in curva: con le Gt3 devi frenare in maniera molto decisa e, soprattutto, ricordare che se perdi la vettura è probabile fare danni, mentre con le monoposto hai più margine di correzione. E pure la messa a punto è differente: sospensioni, trazione, motore sono completamente nuovi rispetto a prima”.

Cosa hai imparato?

“A comportarmi da professionista, dentro e fuori la pista. Il Campionato Gt richiede un approccio professionale: si guarda molto la telemetria, perché in gara devi spingere al massimo ma devi anche pensare a come consegni la vettura al compagno al cambio pilota. E’ un discorso di gestione di freni e gomme, devi usare la testa e non solo pestare”.

Desideri per il 2024?

“Gli sport motoristici sono molto dispendiosi: devo ringraziare il mio sponsor Y3K, importantissimo in questi anni. Mentre l’obiettivo è continuare a disputare il tricolore con una vettura Gt3. In questi mesi non si gareggia, ma si pongono le basi per la nuova stagione”.