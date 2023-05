Parte e arriva ad Alessandria la 31^ edizione del “Grand Prix Bordino”, dedicato alle auto d’epoca

La partenza della 31^ edizione del Grand Prix Pietro Bordino è in programma per venerdì 26 maggio in piazzetta della Lega in Alessandria, quando dal primo pomeriggio si raduneranno automobili d’epoca e piloti per far rivivere ancora una volta un’atmosfera “d’altri tempi”, vera e propria festa arricchita da animazioni e con alcuni partecipanti che indosseranno in abiti in fogge d’epoca.

Il programma

Sarà occasione per immergersi, anche nel corso delle giornate successive, ovvero sabato 27 e domenica 28 maggio, nelle terre piemontesi i cui paesaggi sono stati dichiarati dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, le Langhe ed il Roero.

Dal centro cittadino, alle ore 18 di venerdì 26 maggio, le autovetture si dirigeranno alla volta di Canale d’Alba (CN), seguendo un percorso di circa 60 Km per giungere ad una rinomata cantina vitivinicola ove i partecipanti potranno assaporare specialità tipiche piemontesi immersi tra barricaie, depositi e crutin scavati a mano nella roccia, spettacolare ambiente sotterraneo con mattoni in cotto.

Per la notte i partecipanti saranno ospitati nell’“Albergo dell’Agenzia”, antica residenza Sabauda collocata all’interno di un meraviglioso complesso neo-gotico che rinasce da un’idea di Slow Food, un grande spazio in cui oltre all’Albergo, insistono la Banca del Vino e l’Università di Scienze Gastronomiche con le Tavole Accademiche.

Sabato sarà dedicato alla visita del Castello di Racconigi (CN), Residenza Reale dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, che conserva splendidi decori di epoche diverse e arredamenti di gusti e stili eterogenei accumulatisi nel tempo. A seguire tappa a Serralunga d’Alba per un pranzo con il Barolo ed infine a Pollenzo per far visita alla “Banca del Vino”, una delle più notevoli raccolte di vino al Mondo, con una collezione delle migliori etichette nazionali, selezionate da una commissione di esperti che proporranno assaggi di alcuni tra i vini più importanti. Concluderà la giornata la cena di Gala presso il Presidio di Slow Food.

Domenica percorso fra le colline delle Langhe per ritornare ad Alessandria e assistere così alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo nei pressi di Palazzo Ghilini, in piazza della Libertà.