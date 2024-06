“In piazza per un sogno”: domenica 23 giugno evento benefico in piazza Garibaldi

Domenica 23 giugno piazza Garibaldi di Alessandria sarà teatro, alle ore 9.30, di una grande festa inclusiva intitolata “In piazza per un sogno”, promossa dall’associazione PorscheGrupNordOvest, che ha sede nel Castello di Piovera, e quindi verrà affiancata dall’associazione Castelpiovera nella finalità di raccogliere fondi destinati all’acquisto di uno strumento per la Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria diretta dal dottor Alessio Pini Prato.

L’evento benefico ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria e si avvale della collaborazione della Polizia Locale di Alessandria, dell’Inclusive Manager del Comune di Alessandria, dell’Associazione Alpini e di numerosi volontari.

Il raduno

Oltre al ritrovo di appassionati di Porsche, è previsto un tour che attraverserà le zone più significative della Città e le colline del Monferrato in cui i bimbi disabili saranno i protagonisti come copiloti delle numerose supercar partecipanti. Al termine del tour pranzo comunitario in piazza e attività varie.

Ma non solo Porsche, essendo stata confermata la presenza della Lamborghini Huracan LP610-4 con la livrea bianca e azzurra della Polizia italiana, utilizzata per il pattugliamento e per il trasporto urgente di organi destinati ai trapianti. Aprirà il corteo per le vie cittadine assieme a due motociclisti.

I bambini

Per quelli che non potranno partecipare all’evento, il conte Nicolò Calvi di Bergolo metterà a disposizione il suo staff creando un laboratorio dal nome “Il gioco e l’arte”, portando una piccola parte delle attività didattiche del castello in piazza, un nuovo metodo di espressione utilizzando l’arte geometrica.

Lo stesso Conte donerà 3 suoi pezzi unici agli sponsor che hanno aiutato maggiormente alla raccolta delle donazioni e poi verrà assegnato il Premio “Castello di Piovera cuori rombanti”, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle aziende sostenitrici. Una giornata all’insegna del motto condiviso: “prima di un club di auto, contano le persone”.