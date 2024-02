La 4^ edizione alessandrina di “Ruote nella Storia” offrirà nuove occasioni di incontro e di divertimento, con giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani a bordo di vetture di oltre 30 anni di età. La manifestazione si terrà nel primissimo autunno.

A partire da marzo sono in programma una serie di interventi di formazione nelle scuole dove anche i bambini e i ragazzi saranno protagonisti e potranno imparare, con esercizi teorici e pratici, i primi rudimenti dell’educazione stradale.