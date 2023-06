Go-kart: il giovane alessandrino Sammartano attacca le prime posizioni in classifica

Lorenzo Sammartano dà l’assalto alla top 5 della classifica generale, lontana solo 2 punti: questo è l’obiettivo del 13enne kartista alessandrino impegnato da venerdì a domenica nella 4^ prova del “Rotax Max Challenge” categoria Junior che si disputerà sul kartodromo di Pomposa (Ferrara).

“Mi sono tenuto in allenamento girando su vari circuiti, anche se ho dovuto fare un periodo di stop con l’attività motoristica poiché dovevo prepararmi per l’esame di terza media: adesso posso nuovamente concentrarmi in toto sui kart” ha raccontato Lorenzo.

Il salto di categoria di inizio anno è stato assimilato e, dopo un po’ di esperienza, serve un passettino in avanti: “È il mio obiettivo a partire dalla prossima gara: ho un paio di avversari che sono 2 punti avanti in classifica, spero di adattarmi bene alla pista e di riuscire a lasciarli dietro con l’aiuto dei tecnici del mio team, Lka Racing”.

IN CLASSIFICA – A metà campionato Lorenzo si trova al 7° posto con 374 punti: davanti a lui a quota 376 Giacomo Galesso (Team 54 Sc) e Matteo Montrone.

IL KARTODROMO – Pomposa misura 1.200 metri di lunghezza. Nato nel 1959 col nome di Pista Romea (560 m) e caratteristiche molto veloci, fu inaugurato a marzo ’60 con la prima gara di kart.