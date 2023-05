Appuntamento da non perdere, domenica 18 giugno, con il Club Reporter Autostoriche per la 10^ edizione del raduno “Tour dei Vigneti” a Cassine (AL), manifestazione riservata ad auto d’epoca e sportive. Un tuffo nei ricordi del passato che conservano intatto il loro fascino.

Il programma

Il raduno (iscrizione gratuita, escluso il pranzo) prevede il ritrovo in piazza Italia a Cassine dalle 8.45 alle 9.30. Per coloro che vorranno, sarà possibile cimentarsi in una prova di guida sicura per poi proseguire su un percorso panoramico che porterà gli equipaggi alla Cantina “Tre Secoli” di Ricaldone per l’aperitivo (offerto dalla cantina) prima del pranzo presso un caratteristico ristorante di Ricaldone con tavoli all’aperto (obbligatoria la prenotazione) e con la possibilità di visitare il Museo dedicato al cantautore Luigi Tenco. Al termine le premiazioni con un gadget per tutti gli equipaggi.

Info

Prenotazione obbligatoria, sia per il raduno che per il pranzo, entro e non oltre lunedì 12 giugno.

Telefono: 330-201138

Email: [email protected]