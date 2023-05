Lions Club: il congresso di chiusura 2022-2023

Duecento Lions provenienti dalle province di Alessandria, Genova e La Spezia hanno affollato la sala convegni dell’Associazione “Cultura e Sviluppo” in occasione del congresso di chiusura del Distretto 108 IA2, per fare il punto della situazione sull’attività svolta nel corso dell’anno lionistico 2022-2023 sotto la guida dell’attuale governatore, il valenzano Pio Visconti , e per eleggere i vertici del prossimo triennio.

I delegati, in rappresentanza di oltre 1.840 soci appartenenti a 70 club del Distretto, hanno nominato prossimo governatore Giuseppe Cervo , residente a Genova, cardiochirurgo infantile con una lunga esperienza in ambito lionistico; primo vice governatore Alessandro Bruno , ovadese, ingegnere, per oltre 25 anni presidente dell’Atletica Ovadese e quindi vicepresidente con delega all’attività per disabili; secondo vicegovernatore, Stefania Rolla, spezzina , per molti anni impegnata nel sociale. Cervo entrerà in carica il 1° luglio prossimo in concomitanza con l’inizio del nuovo anno lionistico.

Positivo il bilancio dell’anno che sta per concludersi per quanto riguarda l’impegno dei soci del Distretto nelle 5 aree globali in cui operano i Lions, ossia diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile: oltre 180.000 persone servite, nel corso di 1.366 attività di servizio svolte, pari a circa 48.500 mila ore di volontariato. I fondi donati ammontano a 223.256 euro.

Le parole

“È stato un anno molto impegnativo – ha affermato il governatore Pio Visconti – ma ricco di soddisfazioni dal punto di vista lionistico. Finalmente i Lions sono ritornati nelle piazze, al servizio delle loro comunità con screening, iniziative a favore dei giovani, raccolta di generi di prima necessità e grande attenzione alla tutela dell’ambiente. Sono molto orgoglioso del progetto “Bosco diffuso”, condiviso anche dagli altri 16 distretti Lions italiani, che permetterà di piantumare nuovi alberi in tutti gli spazi verdi messi a disposizione dalle competenti autorità. Grazie all’entusiasmo e al concreto esempio solidale dei nostri Lions, il numero dei soci del Distretto è aumentato di 153 unità e sono stati costituiti 2 nuovi club. Abbiamo perseguito il contenimento dei costi, lasciando in eredità ai nostri successori un Distretto sano, efficiente e pronto ad affrontare nuove sfide”.

​ L’attività dei Lions

Nel Distretto si è sviluppata secondo alcune direttrici: aiuto a combattere le difficoltà economiche di molte fasce di popolazione colpite dalla crisi economica, tramite i service “Colletta Alimentare”, “Aggiungi un posto a tavola”, raccolta di prodotti alimentari per adulti e bambini; impegno a favore dei giovani attraverso progetti realizzati nelle scuole come “Educazione finanziaria”, “Interconnettiamoci, ma con la mente”, “Ilex” a favore dell’ambiente, “Poster per la pace” e tanti altri.

E poi campagne di prevenzione sanitaria con screening gratuiti nelle piazze, in primis, del diabete, delle malattie cardiovascolari e delle patologie oculari; grande attenzione all’ambiente tramite campagne di piantumazione in accordo con le amministrazioni comunali, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e idrico; sostegno ai profughi di Ucraina, Turchia e Siria, colpita dal terremoto e alle regioni italiani afflitte da calamità naturali.