La S. Vincenzo di Alessandria distribuisce sabato 5.000 sacchetti del pane, insieme a me.dea e C.I.F.

La sensibilizzazione sulla violenza di genere entra in panetteria.

L’associazione San Vincenzo de Paoli di Alessandria porta avanti il suo impegno in favore delle donne, nell’ambito del progetto “Insieme alle donne” , promosso in collaborazione con il Centro antiviolenza me.dea e il C.I.F. – Centro Italiano Femminile.

Il progetto

Rivolto alla tutela dei diritti delle donne, partì nel 2021 per dare una risposta agli effetti negativi, economici e sociali, della cosiddetta “tampon tax”, denominazione con cui si fa riferimento all’aliquota IVA sugli assorbenti. Circa 350 famiglie in difficoltà sono state aiutate in questi mesi attraverso la distribuzione di oltre 3.500 kit composti da assorbenti e prodotti per l’igiene personale e igiene intima.

Consapevoli che la sola distribuzione, pur essendo importante per le persone che ne beneficiavano, non era sufficiente, una parte del progetto è stata dedicata alla comunicazione e alla sensibilizzazione, convinti che fare innovazione sociale voglia dire trasformare l’esistente per produrre un cambiamento permanente sul territorio coinvolto.