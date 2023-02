Domenica 19 febbraio, dalle 14, nel centro di Saluzzo, prenderà il via la grande sfilata dei carri di cartapesta del 95° Carnevale Città di Saluzzo, 69° Carnevale Città di Rivoli (con la sua sfilata di domenica 12 febbraio), 5° Carnevale delle 2 Province e 8° Carnevale Comune di Barge, da quest’anno inserito nel circuito della manifestazione.

Il grande evento di domenica 19 febbraio sarà preceduto, sabato 18, da alcune iniziative: la colazione di Ciaferlin, alle 10, in piazza Cavour a Saluzzo, il ballo dei bambini sotto l’ala mercatale di Barge alle 16 e, sempre a Barge, la grande sfilata notturna dei carri, a partire dalle 20.

La “gran baldoria” proseguirà lunedì 20 febbraio: presso il Pala CRS di Saluzzo, dalle 15, è in programma il ballo dei bambini mentre alle 20 avrà luogo la polentata e il Gran Ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Infine, il giorno di martedì “grasso”, 21 febbraio, in piazza Cavour a Saluzzo ci sarà il luna park per i più piccini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a [email protected].