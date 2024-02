I consigli per acquistare un cavallo

Noi di Club Cavallo Italia, il club di chi ama i cavalli, vogliamo offrire consigli a chi, come noi, ama questo straordinario animale che è il cavallo (ma a noi non piace chiamarlo animale) e qui ci occupiamo di come acquistare un cavallo.

Acquistare un cavallo, il tuo cavallo, è un grosso investimento, non solo economico. Averlo chiede tempo, molto tempo, denaro e tanto tanto impegno. Ma ti darà grandi, grandissime soddisfazioni.

Per acquistare il tuo cavallo bisogna essere certi di aver trovato quello perfetto, idoneo non solo a te ma anche alle altre persone che, magari, lo cavalcheranno ma che, soprattutto, sia adatto a quello che vuoi fare tu.

Iniziamo con alcuni punti fermi e molto importanti su come acquistare il tuo cavallo, per capire l’impegno che un cavallo richiede e l’effetto che avrà su di te ed anche sulla tua famiglia.

Devi innanzitutto avere la massima certezza di volere un cavallo e poi informarti presso un maneggio – meglio se ne visiti più di uno – parlando con gli addestratori perché loro conoscono il mondo dei cavalli e ti potrebbero essere di grande aiuto. Spesso sanno di clienti che vendono cavalli o sono in grado di farti trovare cavalli particolari.

Devi poi sapere tutto sulla gestione di un cavallo, compresa la sua salute e il primo soccorso. Su internet troverai tutto ciò che si deve conoscere: le leggi e le tasse locali, la responsabilità di possedere un cavallo eccetera.

Fatto questo, ti devi concentrare su quello che c’è vicino a casa tua: maneggi, sellerie, negozi per mangimi, veterinari e maniscalchi, dov’è l’ospedale per cavalli e dove si trova l’ambulanza per i cavalli più vicina.

Un veterinario bravo che conosca bene il cavallo è fondamentale perché a lui (o a lei) chiederai anche consigli e sarà necessario che visiti per bene il cavallo che vorrai acquistare prima di concludere con il venditore.

Devi calcolare bene quanto pagherai per il sostentamento del cavallo: fieno e altri tipi di foraggio, visite veterinarie regolari, sverminazione, iniezioni, visite

del maniscalco per ferri e bordura, trattamenti di emergenza, lezioni, attrezzatura e tutti gli esami.

Senza dimenticare i costi per la sella, le briglie, la copertura per la sella, la cavezza, la briglia per il muso, il kit per la criniera eccetera.

Fatto il totale, prevedi un extra per la manutenzione ed i costi per trasportare il tuo cavallo. Se non possiedi il carrello per cavalli e se non hai lo spazio per tenere il cavallo dove abiti, aggiungi i costi di un box, della pensione in un maneggio.

