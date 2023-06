Hangar Point ad Alessandria: mercoledì 14 giugno un open day per dialogare sul “Digitale”

Alessandria è tra gli 8 comuni piemontesi vincitori del bando Hangar Point 2023 di Hangar Piemonte, grazie ad un progetto di trasformazione di un Community Center dedicato al protagonismo giovanile.

Mercoledì 14 giugno 2023 dalle 17.30 alle 20 a Porto Idee in via Verona 95 si terrà l’Open Day aperto al pubblico: un’occasione di incontro con singoli soggetti, associazioni, istituzioni, reti e realtà del mondo culturale, sociale ed economico del territorio alessandrino, interessate a conoscere questo progetto.

Durante l’open day Alessandro Rubini (curatore di MEET, centro internazionale di Cultura Digitale fondato da Meet the Media Guru con il supporto di Fondazione Cariplo) stimolerà un confronto con i presenti portando l’esempio di alcune pratiche artistiche e culturali, narrando come alcuni soggetti attivi a livello nazionale e internazionale declinano nel concreto la tematica “Digitale come trasformazione temporanea dei luoghi”, così da fornire suggestioni ed esempi d’ispirazione per il team di progetto.

Il progetto, promosso da Associazione Comunità San Benedetto al porto APS, è realizzato in collaborazione con LAB 121 – APS, Associazione Cultura e Sviluppo ETS, Novacoop, Sine Limes APS, Inchiostro Festival ETS, Cooperativa Sociale Coompany&.

Hangar è un progetto dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Le sue attività sono realizzate con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.